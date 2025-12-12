Вучич с необичайна разходка – качи се на градския транспорт (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич, който от вчера е на тридневно посещение в Ниш – най-големия град в Източна и Южна Сърбия, публикува видео в Инстаграм от пътуването си с автобус на градския транспорт заедно с кмета Драгослав Павлович.

View this post on Instagram A post shared by СНС Србија (@sns_srbija)

Преди визитата Вучич заяви, че ще се движи пеша из града и околните общини и не се страхува от словесни или физически атаки от протестиращи студенти и политически опоненти. През март граждани на Ниш замеряха с яйца участници в митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), припомня „Южни вести“. Тогава президентът обяви, че планира разходки по улиците „за да дразни бандитите“.

Антиправителствените протести в Сърбия започнаха през ноември 2024 г. след трагедията в Нови Сад, когато бетонна козирка на наскоро ремонтирана жп гара се срути и уби 16 души. Вучич няколко пъти обяви, че ще посети Ниш и ще се разходи по улиците на града.

Относно днешното пътуване с автобус, Вучич заяви: „Попитах една дама и още няколко души как е транспортът, те бяха доволни, че е безплатен. Автобусът е чист. Трябва да видим какво да направим и в други градове.“