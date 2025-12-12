Хаос на границата: Блокаж на ГКПП "Кулата-Промахон"

Протестиращите гръцки фермери отново блокираха граничния пункт "Кулата-Промахон" на българо-гръцката граница, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ. В двете посоки не се пропускат камиони, а блокадата е планирана да продължи до 20:00 ч. днес.

Към протестите се присъединиха студенти и пенсионери, показвайки подкрепа и солидарност със земеделските производители и животновъди.

Според в. „Катимерини“ фермерите достигнаха и основния пътнически вход на пристанището в Солун, където проведоха тричасова блокада. Акцията е съпроводена със силни клаксони, черни знамена и символични ковчези. Участници има от цяла Северна Гърция.

Следващите стъпки на протестиращите ще бъдат определени на общи събрания и на национална среща в Никея, близо до Лариса, насрочена за събота по обяд.

Премиерът Кириакос Мицотакис призова за диалог и обяви, че в понеделник е готов да се срещне с представители на протестиращите. Той отбеляза, че тазгодишните плащания към фермерите са повече от миналогодишните.

Протестите започнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии, след корупционния скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.