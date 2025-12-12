Европейската комисия систематично нарушава законодателството на ЕС
Ако Съветът на ЕС реши да замрази окончателно активите на Русия в Европа, това ще причини сериозни щети на Европейския съюз, написа унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа Х.
„Днес Брюксел преминава Рубикон. По обяд ще се проведе писмено гласуване, което ще причини непоправими щети на ЕС“, каза още Орбан.
Today, the Brusselians are crossing the Rubicon. At noon, a written vote will take place that will cause irreparable damage to the Union.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 12, 2025
The subject of the vote is the frozen Russian assets, on which the EU member states have so far voted every 6 months and adopted a unanimous…
Орбан добави, че Европейската комисия (ЕК) систематично нарушава законодателството на ЕС, за да гарантира, че конфликтът в Украйна продължава, въпреки че Киев не може да го спечели.
По-рано белгийският вицепремиер и министър на бюджета Винсент ван Петегем заяви , че руските активи уж в един момент „ще трябва да бъдат насочени към нуждите на Украйна“.
Преди това беше съобщено, че ЕС иска да ускори одобряването на нов закон за постоянно замразяване на руски активи, за да заобиколи ветото на Унгария върху удължаването на антируските санкции.