Орбан: Безсрочното замразяване на руски активи би нанесло сериозни щети на ЕС

Унгарският премиер Виктор Орбан.

Европейската комисия систематично нарушава законодателството на ЕС

Ако Съветът на ЕС реши да замрази окончателно активите на Русия в Европа, това ще причини сериозни щети на Европейския съюз, написа унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа Х.

„Днес Брюксел преминава Рубикон. По обяд ще се проведе писмено гласуване, което ще причини непоправими щети на ЕС“, каза още Орбан.

Орбан добави, че Европейската комисия (ЕК) систематично нарушава законодателството на ЕС, за да гарантира, че конфликтът в Украйна продължава, въпреки че Киев не може да го спечели.

По-рано белгийският вицепремиер и министър на бюджета Винсент ван Петегем заяви , че руските активи уж в един момент „ще трябва да бъдат насочени към нуждите на Украйна“.

Преди това беше съобщено, че ЕС иска да ускори одобряването на нов закон за постоянно замразяване на руски активи, за да заобиколи ветото на Унгария върху удължаването на антируските санкции.

