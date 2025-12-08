Заявената цел на оръжейната програма, стартирана от Брюксел, е да подготви Съюза за война

Унгарският премиер Виктор Орбан смята, че лидерите на ЕС искат да приемат Украйна в общността до 2030 г., за да въвлекат цяла Европа във военен конфликт с Русия.

„Брюксел се готви за война с Русия и вече е определил целева дата за влизане във войната: 2030 г. Заявената цел на оръжейната програма, стартирана от Брюксел, е да подготви Съюза за война до 2030 г. 2030 г. е и целевата дата за ускореното присъединяване на Украйна към ЕС“, написа Орбан във Фейсбук. „Договорът за ЕС гласи, че „в случай на въоръжено нападение на територията на една от държавите членки, останалите държави членки са длъжни да предоставят на тази държава цялата помощ, с която разполагат“. Следователно, приемането на Украйна, която е във военно положение, би довело до незабавното влизане на ЕС във войната."

Орбан увери, че правителството му възнамерява да предотврати подобно развитие и дори да не може да го предотврати, ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че Унгария „ще остане извън войната“.