F-35 на Норвегия завършиха разполагането си близо до руски сили — каква беше ролята им?

Норвежкото военно присъствие в Полша включва системи за противовъздушна отбрана NASAMS

Кралските норвежки военновъздушни сили приключиха разполагането на изтребители F-35A от пето поколение като част от интегрирана мисия за противовъздушна и противоракетна отбрана под командването на Съюзните въздушни сили на НАТО. Разполагането започна през август в отговор на нарастващото напрежение с Русия, на фона на продължаващото участие на Запада в руско-украинската война. Изтребителите бяха разположени на летище Жешов, което е на малко над 70 километра от границата на Полша с Украйна, като норвежкото министерство на отбраната съобщи, че присъствието на изтребителите „подпомага защитата на полското въздушно пространство и е ключов логистичен център за помощ на Украйна“. Норвегия и Холандия проведоха съвместни операции с F-35, като холандски пилоти летяха с норвежки изтребители и обратно, докато бяха в Полша. Ескадрилите на двете страни също така интегрираха своята поддръжка. И двете страни бяха партньори в програмата F-35 и преминаха към самолета паралелно от флотилии от F-16, закупени през 80-те години на миналия век, пише Military Watch Magazine.

Норвежкото военно присъствие в Полша включва системи за противовъздушна отбрана NASAMS, две отделни разполагания на F-35 и изграждането на тренировъчна база в Легио. F-35 са били предназначени да осигуряват непрекъсната готовност срещу потенциално навлизане на руски самолети на територията на НАТО, тъй като остава рискът от прехвърляне на руско-украински военни действия на полска територия. Украински ракети и дронове, за които се твърди, че са с руски произход, са навлизали многократно в полското въздушно пространство в миналото. В началото на септември F-35A на Кралските нидерландски военновъздушни сили оказа подкрепа на полските изтребители F-16C/D в усилията им да свалят дронове, нарушили въздушното пространство на Полша, като безпилотният летателен апарат, за който западни източници твърдят, че е бил изстрелян от Русия. Остава неясно дали F-35 е участвал в свалянето на самолета или е използвал превъзходните си сензори и възможности за споделяне на данни, за да подпомогне бойните операции на полските F-16.

F-35 може да служи като умножител на силата за F-16 на полските ВВС, като неговият активен електронно сканиращ радар AN/APG-81 е не само много по-голям, но и много по-усъвършенстван от остарелите механично сканиращи радари на по-старите самолети. Очаква се полските ВВС значително да укрепят собствените си възможности за противовъздушна отбрана, като модернизират своите F-16 до стандарта F-16V и като закупят собствени F-35. Уникалните сензори на F-35 го правят високо ценен в Източна Европа, като ВВС на САЩ са разположили самолета, за да събират ценна електронна разузнавателна информация за руската противовъздушна отбрана. Това е довело до това, което анализаторите наричат ​​„дуели в електромагнитния спектър“ между изтребителите и руски наземни средства, като например системите С-300 . Все още е много възможно норвежките F-35 да са участвали в подобни сражения поради близостта на операциите им до руските сили.