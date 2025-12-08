Нараства напрежението: фермерите в Гърция засилват протестните действия

Още по темата: Затвориха за тирове още един пункт на границата с Гърция 06.12.2025 16:05

Движението продължава да се разраства около Солун

Фермерите в цяла Гърция засилват протестите си, разширяват блокадите на пътищата и прекъсват транспортните маршрути, като настояват за незабавни действия от страна на правителството по отношение на компенсациите, производствените разходи, болестите по животните, данъците върху горивото за селското стопанство и забавянията в изплащането на субсидиите. Това, което започна като локални демонстрации, бързо се превърна в национално движение, пише To Vima.

На основното място на протеста близо до град Никая се събраха над 4000 трактора, след като фермерите гласуваха да засилят действията си. Те планират да блокират пътищата по основната магистрала север-юг, с цел да засилят натиска върху правителството. Допълнителни блокади се появиха в неделя близо до град Пиргетос на по-стар национален път, свързващ централна и северна Гърция.

Протестиращите подготвят допълнителни прекъсвания по-късно през седмицата. Земеделски производители от няколко региона, включително Никая, Кардица, Трикала и Магнезия, планират да блокират пристанището на Волос в сряда, като към тях ще се присъединят местни рибари, които ще организират символичен протест от водата, за да изразят недоволството си от големите количества внасяни стоки.

Очакват се още затваряния на пътища в понеделник, включително участък от друг национален път близо до Лариса и блокада, планирана от земеделски производители от района на Дион-Олимпос.

Затварянето на пътища вече доведе до значителни закъснения.

В западната част на Гърция трактори блокираха и двете посоки на ключов път, свързващ град Арта с основна магистрала, като фермерите заявиха, че блокадата ще продължи неопределено време. В северната част на Гърция временното затваряне на гранични пунктове и летища доведе до дълги задръствания. На граничния пункт Промахонас на границата с България стотици камиони останаха блокирани в продължение на часове, преди пътят да бъде временно отворен.

Движението продължава да се разраства около Солун, вторият по големина град в Гърция. Нови блокади се образуваха на ключови кръстовища, включително Трилофос, основен път за достъп до летището и пътния възел Дервени. Фермерите заявяват, че може да блокират и пристанището на Солун, като окончателното решение се очаква в понеделник.