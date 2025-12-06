Френската винена индустрия е в упадък

Още по темата: В Испания търсят доброволци, които ще пият вино всеки ден 20.05.2025 22:01

Реколтата от 36,3 милиона хектолитра през 2024 г. беше сред най-малките

На пръв поглед районът Монтаняк в Южна Франция излъчва традиционен начин на живот. Къщите, построени от проспериращи винопроизводители през 19 век, гледат към платаните, които хвърлят сянка върху централния площад. В околностите леко вълнообразните лозя са облъчени от слънцето, дори и с наближаването на зимата. От някои места се разкрива гледка към Средиземно море, а от други – към Пиренеите.

Но при по-внимателно вглеждане картината е друга. Сред лозята има табели „Продава се“. Много от тях са изоставени. Някои са обрасли с бурени. Настроението на местните е мрачно и гневно.

Такива чувства са широко разпространени в сектора, който е далеч от добродушието и елегантността, които любителите на виното свързват с любимата си напитка, пише The Times.

На фона на срив в търсенето на всички вина, но особено на тежките червени вина, произвеждани в южните части на Франция, цените са в свободно падане и много лозя продават гроздето си на загуба. Климатичните промени допринасят за усещането за надвиснала катастрофа след поредица от малки реколти.

Някои наблюдатели смятат, че лозарските райони на страната се насочват към едно от въстанията, които са белязали тяхната история, като бунта от 1907 г., когато имаше масови протести, демонстранти бяха застреляни от армейски части, изпратени да възстановят реда, и последвалото бунт на войниците.

В отговор на протестите, правителството на президента Макрон обяви планове

за насърчаване на собствениците на лозя, които работят на загуба, да се откажат от тази дейност. Те включват фонд от 130 милиона евро за субсидиране на тези, които изкоренят лозята си, в допълнение към 120-те милиона евро, вече изразходвани за подобни схеми през последните две години. Целта е да се намали площта, предназначена за производство на вино – 789 000 хектара през 2023 г. – с около 10 % до края на 2026 г.

Реколтата от 36,3 милиона хектолитра през 2024 г. беше сред най-малките, регистрирани досега. Тази година е почти идентична, според министерството на земеделието.

На повечето пазари спадът в производството води до повишение на цените. При френското вино обаче не изглежда да е така. Вземете например департамента Жер в югозападната част на страната, където живее Буей. Производството на местните вина Saint-Mont и Côtes de Gascogne е спаднало с около 30% през последните години, но той казва, че търговците на дребно просто са ги заменили с бутилки от други места.