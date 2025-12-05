Сред европейските партньори на Украйна се разпространява убеждението, че Киев може да бъде принуден да направи териториални отстъпки, за да постигне мир. Испанското издание El Pais, позовавайки се на осведомени източници, пише, че тази идея, макар и да не е публично изказана, започва да се обсъжда в дипломатическите среди като „по-малкото зло“.

Според вестника, тези настроения са доминирали на срещата в Брюксел между представители на Франция, Германия, Финландия, Италия и Великобритания с ръководителя на украинската делегация за мирни преговори Рустем Умеров. Някои европейски представители са намекнали, че мирът вероятно ще бъде невъзможен без отстъпките, поискани от Русия. Умеров отговорил, като посочил трудността на подобна стъпка поради политическите и емоционалните последици, опасенията за сигурността и конституционните ограничения.

Същевременно, както отбелязва El Pais, потенциалните териториални отстъпки срещат сериозна съпротива от Полша и балтийските държави, които ги разглеждат като заплаха за собствената си сигурност. Изданието отбелязва, че няколко европейски разузнавателни агенции предупреждават за възможна руска агресия срещу страна от ЕС в рамките на следващите пет години.

Събеседниците на вестника отбелязали и нарастващото чувство за безсилие в Европа и осъзнаването, че европейските страни вероятно ще трябва да понесат основната тежест от възстановяването на Украйна. Междувременно в европейските столици започват да се чуват аргументи, че Украйна вече е „спечелила войната“, защото Русия не е успяла да постигне първоначалната си цел да установи марионетен режим.

El Pais отбелязва, че преговорите между САЩ и Русия на практика са стигнали до задънена улица и не предлагат надежда за бърз напредък, като ключовият въпрос сега са гаранциите за сигурност, които Вашингтон може да предложи на Украйна, за да предотврати бъдеща агресия.