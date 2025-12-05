Украйна удари дълбоко в Русия: Гори голям химически завод в Ставропол

Украинската армия късно снощи съобщи, че е атакувала голям химически завод в Ставрополска област в Южна Русия, а нападението е предизвикало пожар, предаде Ройтерс.
Last night Ukrainian drones hit the Nevinnomysskiy Azot chemical plant in Stavropol. Explosions were recorded followed by a fire. Geolocated at 44.65875158149152, 41.944550392130154. This plant makes explosives & rocket fuel components. This was hit before on 14th June. pic.twitter.com/ERlfjshSdd— raging545 (@raging545) December 4, 2025
Генералният щаб на армията написа в приложението „Телеграм“, че късно снощи е поразен завод „Невинномиский Азот“ и добави, че в него се произвеждат компоненти за експлозиви.
Украинските сили описаха предприятието като едно от най-големите за подобно производство в Русия.
The Ukrainian military struck one of the largest chemical enterprises in Russia — Nevinnomyssky Azot— Global news 🇺🇦 🇺🇸 (@Igor90007) December 5, 2025
The plant is a critically important component of the enemy's arms production with a production capacity of over 1 million tons of ammonia and up to 1.4 mil t. of ammonium nitrate pic.twitter.com/4lsMGh2AFk
Междувременно украинската вонна разузнавателна служба (ГУР) съобщи, че в нощта срещу четвъртък украинските сили са свалили руски изтребител МИГ-29 над Кримския полуостров.
Самолетът е свален над военното летище „Кача“, уточни ГУР в публикация в „Телеграм“ и публикува видео, на което се вижда дрон да атакува изтребителя.
Разузнавателната служба съобщи също, че в същата нощ е унищожена и радарна установка край кримската столица Симферопол.
Двете информации не могат да бъде проверени по независим път, отбелязват информационните агенции.