Украйна удари дълбоко в Русия: Гори голям химически завод в Ставропол

Украинската армия късно снощи съобщи, че е атакувала голям химически завод в Ставрополска област в Южна Русия, а нападението е предизвикало пожар, предаде Ройтерс.

Генералният щаб на армията написа в приложението „Телеграм“, че късно снощи е поразен завод „Невинномиский Азот“ и добави, че в него се произвеждат компоненти за експлозиви.

Украинските сили описаха предприятието като едно от най-големите за подобно производство в Русия.

Междувременно украинската вонна разузнавателна служба (ГУР) съобщи, че в нощта срещу четвъртък украинските сили са свалили руски изтребител МИГ-29 над Кримския полуостров.

Самолетът е свален над военното летище „Кача“, уточни ГУР в публикация в „Телеграм“ и публикува видео, на което се вижда дрон да атакува изтребителя.

Разузнавателната служба съобщи също, че в същата нощ е унищожена и радарна установка край кримската столица Симферопол.

Двете информации не могат да бъде проверени по независим път, отбелязват информационните агенции.

 

