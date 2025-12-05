Виктор Орбан: Ще се разпространи ли войната в Европа, ще се реши в следващите дни

По-късно през деня ще има важна среща в Белгия

Предстоящите дни ще решат дали руско-украинската война ще се приближи до Европа, дали ще се разпространи в Европа, или „пламъкът на войната най-накрая ще бъде угасен“, каза унгарският премиер Виктор Орбан в предаването „Добро утро, Унгария!“ на радио „Кошут“.

„Продължават преговорите между САЩ и Русия и ако те са успешни, „пламъкът на войната определено ще бъде угасен“ и хората в Унгария също може да си отдъхнат, каза той. „Ако надделее волята на европейците, които вярват, че войната трябва да продължи, тоест не трябва да се търси мир, а войната трябва да се разреши на бойното поле, тогава войната може да се приближава все повече и повече до нас и заплахата от война ще нараства“.

Той добави, че по-късно през деня ще има важна среща в Белгия с германския канцлер и председателя на Европейската комисия, за да убедят белгийците да вземат замразените в страната им руски активи, да ги вложат в европейски пари и да финансират войната с тази сума, пише MTI.

Орбан каза, че ако европейците успеят, тогава задачата на Унгария е да стои настрана, защото не иска да изпраща пари там и да се намесва във войната.

"Ако белгийците се съпротивляват, тогава европейските лидери трябва да признаят: няма пари за войната и решението не трябва да се търси на фронтовата линия, а американците трябва да бъдат подкрепени в преговорите с руснаците", отбеляза Орбан.