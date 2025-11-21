Орбан: Трябва да се попречи на европейците да се включат във войната

Орбан каза, че вече е написал писмо до Урсула фон дер Лайен

Трябва да се попречи на европейците да се включат в руско-украинската война, каза унгарският премиер Виктор Орбан в предаването „Добро утро, Унгария!“ на радио „Кошут“.

Виктор Орбан обясни, че основният проблем не е руско-украинската война, която е в основата на всичко, а че европейците са решили да влязат във война, пише MTI.

Той добави, че американското предложение за мир или примирие, което да сложи край на руско-украинската война, вече не е само за спасяването на човешки животи на фронта, не е само за това да не се продължава да се харчат пари за една неспечелима война, а и за това да се възпрат европейците от войната.

Орбан каза, че вече е написал писмо до Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която поиска от държавите-членки нови средства за войната в Украйна. В писмото той не само отказва конкретно, но и мотивира отказа си и прави предложения.