Швеция: Русия скоро ще тества член 5 от Договора за НАТО

Той подчерта, че Европа не е подготвена за конфликт с Русия

Русия скоро може да тества член 5 от Договора за колективна отбрана на НАТО, а Европа трябва да бъде готова да използва сила, за да възпира Москва. Това заяви началникът на отбраната на Швеция генерал Михаел Клаесон в интервю за „Политико“.

„Убеден съм, че Русия е готова да провери действието на член 5 по всяко време – било в Балтийските държави, било в друга част на Европа“, каза Клаесон. По думите му Москва е склонна да поема огромни стратегически рискове, за да постигне целите си.

„Виждаме го от Чечения насам, видяхме го в Грузия и в Крим“, добави генералът. Той подчерта, че Европа не е подготвена нито психически, нито военно за системен конфликт с Русия, който ще отнеме години за разрешаване.

„Говорим за цяло поколение. Това няма да изчезне с евентуално прекратяване на огъня или мирно споразумение в Украйна“, заяви Клаесон. Той отбеляза, че дипломатическите средства сами по себе си няма да спрат Русия и че „единственият език, който се разбира, е силата“.

„Трябва да бъдем твърди … постоянното отстъпване не е решение, защото ги насърчава“, добави шведският генерал.