Това е извънредно опасно

Унгарският външен министър Петер Сиярто нарече плановете на Европейския съюз за изпращане на допълнителни 100 млрд. евро за Украйна „лудост“. Изявлението беше направено преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.

„Думата ‘лудост’ е меко описание на случващото се в Брюксел. Ако Брюксел беше нормален, щеше незабавно да прекрати финансирането на корумпирания режим“, заяви Сиярто, като подчерта, че плановете на ЕС идват „точно когато стана ясно, че в Украйна действат военна мафия и корумпирана държавна власт“.

Той също така разкритикува предложението на Европейската комисия за спешен механизъм, позволяващ на военни конвои да преминават през държавите членки без предварително разрешение.

„Ясно е, че политиците в Брюксел и Западна Европа работят за проточването на войната. Това е извънредно опасно“, каза Сиярто.

Министърът повтори позицията на Унгария, че ЕС трябва „незабавно и безусловно да подкрепи мирните усилия на САЩ“. Сиярто посочи също, че Унгария подкрепя инициативите на американския президент Доналд Тръмп и е готова да бъде домакин на бъдеща международна мирна конференция.