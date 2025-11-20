Русия ще запази контрола над Донбас

Украйна може да бъде принудена да отдаде под наем част от територията си на Русия съгласно плана на САЩ за прекратяване на войната.

Споразумението на администрацията на Тръмп предвижда Киев да отстъпи контрола над източната част на Донбас, но да запази законната собственост. Русия ще плаща неразкрита наемна такса за фактическия контрол над региона, съобщиха за The Telegraph източници, запознати със споразумението.

28-точковият план беше обсъден между САЩ и Русия по време на поредица от тайни преговори, което поднови опасенията, че Украйна е изключена от дискусиите за бъдещето си.

Освен че принуждава Украйна да отстъпи територия, сделката ще намали размера на киевската армия наполовина и ще ѝ забрани да притежава ракети с голям обсег.

Той също така ще блокира разполагането на чуждестранни войски в Украйна, ще прекрати военната помощ от САЩ и ще попречи на чуждестранни дипломатически самолети да кацат в страната. Руският език ще бъде обявен за официален държавен език, а Руската православна църква ще получи официален статут в окупираните територии.

На Украйна ще бъде позволено да договаря гаранции за сигурност

от правителствата на САЩ и европейските страни, за да подпомогне поддържането на примирие.

Източници твърдят, че Белият дом е казал на Володимир Зеленски, че той трябва да се съгласи с условията, усещайки слабост поради корупционен скандал, обхванат украинския президент.

Зеленски многократно отхвърли предаването на целия Донбас на Русия като цена за мира. Отстъпването на територия е отдавнашна претенция на Путин, откакто се срещна с Тръмп в Аляска през август за мирни преговори.

Планът на Тръмп за схема за отдаване под наем на земя от Украйна се вписва в модела на бизнес сделки, използвани за подкрепа на мирни споразумения.

Донбас е богат на полезни изкопаеми.

В замяна на територията може да се очаква Москва да плати такса за земята, за да компенсира финансовите загуби, понесени от Украйна в резултат на загубата на достъп до своите земи.

Украйна е задължена по конституция да подложи отстъпването на територия на обществено гласуване, което вероятно ще се провали – нещо, което сделката за отдаване под наем би избегнала.

Според информациите, споразумението е било изготвено по време на тридневни преговори между Стив Уиткоф, пратеникът на Тръмп за мир, и Кирил Дмитриев, руски пратеник, в Маями миналия месец.

Дмитриев заяви пред Axios, че е оптимист за сделката, защото „чувстваме, че руската позиция наистина се чува“.

Той каза, че САЩ ще обяснят „ползите“ от мирното споразумение на Украйна и нейните европейски съюзници, добавяйки, че преговорите се провеждат в момент, в който Москва отбелязва напредък на място.

Тръмп е разочарован от войната в Украйна,

след като обеща да сложи край на конфликта още в първия ден от президентството си.

Катар и Турция се смята, че участват в изготвянето на новия мирен план и подкрепят посредническите усилия на САЩ.

В сряда Дан Дрискол, секретар на американската армия, и делегация на високо равнище от Пентагона пристигнаха в Киев „на мисия за установяване на фактите, за да се срещнат с украински служители и да обсъдят усилията за прекратяване на войната“, заяви говорителят полковник Дейв Бътлър.

Денис Шмихал, министърът на отбраната на Украйна, заяви, че преговорите са се фокусирали върху споделянето на технологии за дронове и подкрепата за противовъздушната отбрана, предлагана от Вашингтон.

На фронтовата линия продължават интензивните сражения в град Покровск в Донецк, важен украински логистичен център и една от основните оспорвани територии през последната година от конфликта.

Покровск, в който са влезли до 500 войници, се очаква да падне в ръцете на Русия, което би било най-значителният военен триумф на Москва от превземането на Бахмут през 2023 г.