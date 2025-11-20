Гърция и Германия планират центрове за връщане на мигранти в Африка

Гърция е регистрирала около 23 000 пристигащи миналата година и около 12 000 тази година

Министърът на имиграцията и убежището на Гърция Танос Плеврис заяви, че страната му работи с Германия за създаването на центрове за връщане на мигранти в африканските страни.

В интервю за обществената телевизия ERT, Плеврис заяви, че се водят разговори с безопасни африкански държави, които биха приемали мигранти, които не могат да бъдат върнати в родината си. Той каза, че усилията се водят от отделни държави-членки на Европейския съюз, а не от блока, и добави, че центрове извън Европа биха възпирали миграцията.

Плеврис заяви също, че пристигащите мигранти са намалели между август, септември, октомври и първите две седмици на ноември, отбелязвайки спад от 45 до 50 процента в сравнение със същия период през 2024 г. Той каза, че страната е регистрирала около 23 000 пристигащи миналата година и около 12 000 тази година. Той добави, че пристигащите сега са с 18 процента по-ниски от миналата година след възходяща тенденция през юли.

Плеврис заяви, че сътрудничеството с Турция е помогнало за намаляване на преминаванията с повече от 50 процента и добави, че дипломацията в Либия също е допринесла за спада.