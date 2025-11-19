Украинският парламент уволни двамата министри, замесени в корупционния скандал

Украинският парламент гласува днес освобождаването от длъжност на министрите на енергетиката и на правосъдието след мащабно разследване за корупция в енергийния сектор, предизвикало най-голямата политическа криза в страната, намираща се във война, съобщи БТА.

Разследването за корупция при предполагаема схема за 100 милиона долара за контрол върху договорите в държавната ядрена агенция предизвика обществено недоволство срещу украинското ръководство, което се опитва да отблъсне руските сили.

Министърът на правосъдието Герман Галушченко, който беше министър на енергетиката от 2021 до 2025 г., и настоящият министър на енергетиката Светлана Гринчук подадоха оставка по-рано под натиска на президента Володимир Зеленски.

И двамата министри отричат да са извършили закононарушение.

Опозиционните сили настояха за по-строги мерки, след като новината за разследването разтърси политическата класа в Киев, включително за пълна реформа на правителството и за уволняване на влиятелния шеф на канцеларията на Зеленски - Андрий Ермак.

Антикорупционните власти заявиха, че разследването им, чийто основен заподозрян е бившият бизнес партньор на Зеленски, включва и други държавни агенции.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) обяви, че е предприело разследване срещу директора по сигурността на газоразпределителната компания "Нафтогаз" на Украйна, съобщи Укринформ.

"В отговор на запитвания от медиите ви информираме, че детективите на НАБУ, под процедурното ръководство на Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), извършиха претърсвания в офиса на директора по сигурността на украинската газова компания "Нафтогаз". Никой не е бил задържан и на никого не е било връчено уведомление, че е заподозрян", се казва в изявлението.

НАБУ уточни, че действията му не са свързани с дейността на "Нафтогаз". Бюрото отказа да разкрие повече подробности по случая, позовавайки се на следствената тайна.

Междувременно от "Нафтогаз Груп" заявиха, че в офисите на групата не се извършват претърсвания, опровергавайки разпространена в медиите информация.