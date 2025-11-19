Папа Лъв XIV получи като подарък чикагска бира от губернатора на Илинойс

Католиците вярват в светата вода. А какво ще кажете за света бира? Папа Лъв XIV получи специален подарък от губернатора на Илинойс Джей Би Прицкър – стек от четири броя американска лека бира от пивоварна в Чикаго, съобщи Ройтерс.

Прицкър, който посети папата във Ватикана, връчи бирите на Светия отец като част от обмен на подаръци. Той предположи, че Лъв, който е родом от Чикаго и е първият папа от САЩ, може да се наслади на тази бира.

"Ще я сложим в хладилника", отговори папата, като взе бирата и я сложи на масата.

Прицкър, демократ, е губернатор на Илинойс от 2019 г. Той не каза защо е в Рим, но пътуващите чуждестранни официални лица често се срещат с папата, докато са в града.

Бирата, ново изделие на пивоварната "Бърнинг Бръш Брюъри" в северната част на Чикаго, се нарича "Да Поуп", игра на думи с известен скеч от телевизионно шоу за отбора по американски футбол "Чикаго Беърс".

Ватиканът засега не е коментирал дали папата , който е родом от южната част на Чикаго, планира да опита пенливия подарък.