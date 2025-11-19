Киър Стармър записа видеопослание до сина си

Британският премиер Киър Стармър публикува днес в социалните мрежи видеообръщение към 17-годишния си син, в което изразява колко „горд“ е от него. В краткия клип той коментира теми като мъжествеността, психическото здраве и популярния сериал Adolescence.

„Знам, че младите мъже са подложени на натиск, за който често е трудно да говорят. Те имат въпроси, на които понякога е трудно да се отговори – за психическото здраве, мъжествеността, социалните мрежи“, казва лидерът на Лейбъристката партия във видеото.

Посланието е публикувано по повод Международния ден на мъжа и съвпада със старта на правителствен план за борба със самоубийствата, психичните разстройства и зависимостите сред мъжете и момчетата.

Стармър разказва, че е гледал Adolescence заедно с двете си деца. Сериалът е един от най-гледаните британски продукции в Netflix и разглежда убийството на млада ученичка от неин съученик, както и влиянието на токсичните представи за мъжественост върху момчетата.

„Като баща понякога ми е трудно да гледам. Но ако имам една надежда, тя е да продължим да си говорим, да се учим един от друг и да си помагаме“, подчертава той.

Видеото е и отговор на инициативата на създателя на сериала Стивън Греъм, който в рамките на проект за книга прикани бащите по света да напишат писмо до своите синове за ролята и смисъла на мъжествеността.

Киър Стармър говори и за своя личен опит – отношенията с покойния му баща, които описва като дистанцирани.

„Аз и той никога не сме разговаряли истински, никога не се опознахме.“

Премиерът подчертава, че е решен да изгради различна връзка със своя син и споделя колко много се радва на времето, което прекарват заедно – особено когато гледат мачове на „Арсенал“.

В края на видеото той насърчава сина си и всички млади хора да не се поддават на самокритика и самоунижение.