Парламентът отстрани министъра на правосъдието на Украйна

Автор: Труд онлайн
Европа

323 депутати гласуваха за освобождаването на Герман Галушченко

Украинската Върховна рада гласува освобождаването на министъра на правосъдието Герман Галушченко. Решението бе подкрепено от 323 депутати, съобщава УНИАН.

Искането за уволнението е внесено от премиера Юлия Свириденко на 12 ноември, без официално посочени мотиви. Решението обаче идва ден след като Антикорупционното бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) публикуваха аудиозаписи, свързани с мащабни корупционни схеми в държавната енергийна компания „Енергоатом“. Според УНИАН в записите вероятно присъстват и разговори, водени от Галушченко, който преди да стане министър на правосъдието беше министър на енергетиката.

Още на 12 ноември правителството реши да го отстрани временно, а функциите му бяха поети от заместник-министъра по европейската интеграция Людмила Сугак. Сега парламентът окончателно утвърди решението за освобождаването му.

