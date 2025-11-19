Великобритания може да се оттегли от плана за превъоръжаване на ЕС

Стармър е повдигнал въпроса пред Урсула фон дер Лайен

Министрите предупредиха Европейския съюз (ЕС) , че Великобритания ще се оттегли от програмата за превъоръжаване на блока, след като отхвърли френските искания да плати над 5 милиарда лири, за да участва, съобщава The Times.

Британски официални лица преговарят от месеци с Брюксел за участие в схема за заеми на стойност 150 милиарда евро (132 милиарда лири), която ще финансира закупуването на оръжия от европейските държави за противодействие на заплахата от руска агресия.

Сър Киър Стармър заяви през лятото, че участието на Великобритания в програмата „Сигурност за Европа“ (Safe) ще предостави възможности за британската отбранителна промишленост, „подкрепяйки британските работни места и поминък“.

Но плановете бяха провалени, след като Франция поиска британските данъкоплатци да допринесат с 6,5 милиарда евро (5,7 милиарда лири) към бюджета на ЕС, за да се позволи на британските отбранителни фирми да кандидатстват за ограничена част от договорите по схемата.

Британската страна отхвърли това и предложи „по-малко от 1 милиард лири“ за участие,

което доведе до застой в преговорите.

Стармър е повдигнал въпроса пред Урсула фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия, миналата седмица, но той остана нерешен.

Очаква се премиерът да го повдигне отново по време на вечеря с Фридрих Мерц, германския канцлер, и президента Макрон на Франция във вторник вечерта.

Но един високопоставен източник от Обединеното кралство заяви, че с наближаването на крайния срок за сключване на споразумение в края на месеца, песимизмът, че такова споразумение може да бъде постигнато, нараства.

Макрон постави като условие за участието на британски оръжейни компании в програмата „Safe“, която се основава на заеми от ЕС, гарантирани от бюджета на Брюксел, привличащи по-ниски лихвени проценти, отколкото много европейски правителства могат да осигурят на пазарите, високи финансови вноски от Великобритания.

По-ниските лихвени проценти са привлекателни, защото Великобритания е изправена пред фискални ограничения. Франция, която също е подложена на пазарен натиск, твърди, че след напускането на ЕС Великобритания няма право да се възползва от предимствата, освен ако данъкоплатците „платят, за да играят“.