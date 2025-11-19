Румъния вдигна изтребители заради дрон при руска атака срещу Украйна

Още по темата: Затвориха летището в Брюксел заради сигнал за дрон 05.11.2025 07:07

Румъния изпрати два самолета Eurofighter

Румъния изстреля изтребители, когато дрон проникна в нейното въздушно пространство по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, съобщи министерството на отбраната, цитирано от Reuters.

Държавата членка на Европейския съюз и НАТО, която има 650-километрова граница с Украйна, е била многократно засипвана с фрагменти от дронове, докато Москва атакува украинската пристанищна инфраструктура от другата страна на река Дунав, срещу Румъния.

Министерството съобщи, че радарът първо е уловил сигнала на дрона на 8 км във въздушното пространство на страната, близо до селата Периправа и Килия Вече в окръг Тулча.

Сигналът на дрона е изчезнал от радара,

преди да се появи отново на интервали от 12 минути близо до селата в окръг Галац, добави министерството.

Румъния изпрати два самолета Eurofighter – част от германските мисии за въздушно полицейско наблюдение в Румъния – а по-късно и два румънски изтребителя F-16 и предупреди гражданите в югоизточните области Тулча и Галац да се скрият, съобщи министерството.

Министерството добави, че не е получило съобщения за дронове, които са паднали на румънска територия.

Полша, член на НАТО, граничещ с западна Украйна, временно затвори летищата в Жешув и Люблин в югоизточната част на страната и изпрати полски и съюзнически самолети като предпазна мярка за защита на въздушното си пространство.