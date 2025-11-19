ЕК предлага „военен Шенген”

За изпълнението на плана са необходими около 100 милиарда евро

Европейската комисия с ново предложение -„военен Шенген“, което цели да ускори преминаването на войски и военно оборудване през границите на държавите членки на ЕС. Според него, държавите ще имат само три дни в мирно време и шест часа в извънредни ситуации, за да дадат разрешение на други европейски военни сили да преминат през територията им.

„Днес, за да се преместят войски и оборудване от запад на изток, са необходими месеци. Искаме това да се случва за няколко дни. Не можете да защитите един континент, ако не можете да се придвижвате по него.“, обясни Апостолос Цицикостас, европейски комисар по устойчивия транспорт и туризъм.

Пакетът за военна мобилност, който ще бъде официално представен по-късно днес, предвижда ускоряване на процедурите за трансгранични разрешения, създаване на нова европейска система за бързо реагиране, както и фонд за солидарност и каталог на стратегически транспортни и логистични активи с двойно предназначение.

В рамките на инициативата ще бъдат финансирани 500 инфраструктурни проекта, включително модернизация на пътища, железопътни линии, пристанища, летища, тунели и мостове, за да могат да поемат тежкото военно оборудване. Целта е да се подобрят четири ключови военни коридора, чиито местоположения засега остават в тайна.

