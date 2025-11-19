Орбан: Исканията за помощ към Украйна са абсурдни

Урсула фон дер Лайен отново поиска допълнителни пари за финансиране на Украйна и войната

Урсула фон дер Лайен отново поиска допълнителни пари от държавите членки за финансиране на Украйна и войната, каза унгарският премиер Виктор Орбан на страницата си във Фейсбук.

„Това означава, че председателят на комисията иска не по-малко от допълнителни 135 милиарда евро за две години. Това е 65 процента от годишното унгарско икономическо производство, седем години пенсии за всички унгарски пенсионери и близо три четвърти от годишния бюджет на ЕС”, добави още той. „Вълшебното лекарство от Брюксел би бил отново общият европейски заем. Така че дори внуците ни да се оплакват от руско-украинската война.”

Според публикацията, те искат съгласието на унгарците, страна, която е глобявана с по един милион евро на ден, защото не допуска мигранти, страна, която е финансово наказана, защото има собствена позиция по въпросите на войната и пола.

„Това е повече от невъзможно. Това е абсурдно. Няма да се наложи да чакаме дълго отговора на Унгария“, написа Орбан.