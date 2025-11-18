Орбан: Шокиращо е, че докато военната мафия в Украйна краде пари, Фон дер Лайен иска още средства (ВИДЕО)

Това е все едно да се опитваш да отбиеш алкохолик от пиенето

Шокиращо е, че докато военната мафия в Украйна краде парите на европейските граждани, кой знае точно къде, вместо да нареди одит или евентуално да спре по-нататъшни плащания, Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, предлага да изпрати още повече пари. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан в публикация във Фейсбук. 

Орбан заяви още, че е получил писмо от Урсула фон дер Лайен. Според него в писмото председателят на Европейската комисия пише, че сумата, липсваща за финансиране на Украйна, е значителна. 

„И в това писмо тя иска пари от нас. Президентът иска пари от държавите членки“, обясни Орбан съдържанието на писмото.

Той отбеляза, че се опитва да разбере и ще се опита да отговори на писмото за предпочитане във вторник, но „не е толкова просто“.

„Все още е шокиращо, че докато се разкрива, че военна мафия в Украйна крие парите на европейски хора - кой знае точно къде - междувременно, вместо да нареди проверка или може би да спре по-нататъшни плащания, председателят на комисията предлага да изпрати още повече пари“, каза още Орбан. „Това е все едно да се опитваш да отбиеш алкохолик от пиенето, като му изпратиш още един кашон водка. Ще трябва учтиво да предам тази мисъл на президента утре.”

