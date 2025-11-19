MI5: Пекин се опитва да шпионира парламента на Великобритания

Законодателите заявиха, че Китай използва агенции за подбор на персонал

Британската служба за сигурност MI5 издаде ново предупреждение към законодателите във вторник относно опитите на китайски агенти да събират информация и да влияят на дейността, като това е най-новото обвинение, че Пекин се опитва да шпионира парламента на страната, съобщава Reuters.

На законодателите беше съобщено, че китайски шпиони ги проследяват, представяйки се за хедхънтъри или компании, за да установят контакт, като две лица са се свързали чрез LinkedIn, за да „проведат мащабна кампания от името“ на китайското правителство.

Председателите на долната и горната камара на парламента заявиха, че MI5 е съобщило, че китайското министерство на държавната сигурност „активно установява контакти с лица от нашата общност“.

Британският министър на сигурността Дан Джарвис заяви пред парламента, че предупреждението разкрива „таен и премерен опит“ на Пекин да се намеси в политиката на Обединеното кралство и че правителството ще стартира контрашпионски план, за да се справи с заплахата.

„MI5 заяви, че тази дейност се извършва от група китайски разузнавачи, които често се маскират чрез използването на фиктивни компании или външни хедхънтъри“, каза той.

През последните години Великобритания и Китай си разменяха обвинения

за предполагаемо шпиониране. Китайското посолство в Лондон заяви, че последните обвинения са „чиста измислица и злонамерена клевета“.

„Ние остро осъждаме такива подли действия от страна на Великобритания и сме подали строги протести пред тях“, заяви говорител на посолството. „Призоваваме Великобритания незабавно да спре тази самонаредена пародия от фалшиви обвинения и самоизтъкване и да спре да върви по грешния път на подкопаване на отношенията между Китай и Великобритания.“

Новото предупреждение идва, след като британските прокурори прекратиха делото през септември срещу двама британски граждани, обвинени в шпионаж в полза на Китай, като заявиха, че британското правителство не е предоставило ясни доказателства, че Пекин представлява заплаха за националната сигурност.