Бившият шеф на MI5: Великобритания може би вече е във война с Русия

Няколко от съюзниците на Великобритания в НАТО в Източна Европа бяха засегнати от скорошни инциденти с дронове

Великобритания може би вече е във война с Русия поради мащаба и интензивността на кибератаките, саботажите и други враждебни действия, организирани от Москва срещу Обединеното кралство, според бивш шеф на MI5, цитира думите му The Guardian.

Елиза Маннингъм-Булер, която ръководеше вътрешната разузнавателна агенция преди две десетилетия, заяви, че е съгласна с коментарите на експерта по Русия Фиона Хил, която в интервю за Guardian по-рано тази година заяви, че Москва е във война със Запада.

Лейди Маннингъм-Булер заяви, че ситуацията се е променила „откакто Русия нахлу в Украйна и откакто прочетох за различните неща, които руснаците правят тук – саботаж, събиране на разузнавателна информация, нападения над хора и т.н.“.

„Мисля, че тя може да е права, когато казва, че вече сме във война с Русия. Това е различен вид война, но враждебността, кибератаките, физическите атаки, разузнавателната дейност са широко разпространени“, каза тя.

Шестима българи, живеещи в Обединеното кралство, бяха осъдени на затвор тази година за участието си в шпионска мрежа, извършваща враждебно наблюдение в Европа, а пет мъже бяха осъдени за участието си в подпалване, поръчано от Москва, на склад, съдържащ доставки, предназначени за Украйна.

Пат Макфадън, тогава министър в кабинета, заяви миналата година, че Русия е засилила кибератаките си срещу Обединеното кралство. Хакерски атаки са насочени срещу редица британски компании. Макар че откриването на източника на атаките може да отнеме време, много от тях се подозират, че произхождат от Русия.

В началото на мандата на Маннингъм-Бълер като шеф на MI5 между 2002 и 2007 г. имаше надежди, че Русия под ръководството на Владимир Путин няма да се върне към съветските си практики, а вместо това ще се превърне в потенциален партньор на Запада.