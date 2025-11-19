Богатството на гръцките семейства достигна исторически връх

Гръцките домакинства понасят тежки разходи за здравеопазване

До 2025 г. общото богатство е нараснало с повече от 200 милиарда евро, благодарение на поскъпването на активите и до известна степен на създаването на ново богатство, като финансовите активи са увеличили дела си до 33% от общата сума, пише To Vima.

Богатството на домакинствата в Гърция е претърпяло забележително възстановяване от 2022 г. насам, като активите са възстановили голяма част от загубите, понесени по време на десетилетната икономическа криза. Данните на Европейската централна банка (ЕЦБ) показват, че брутното богатство на домакинствата е надхвърлило 1 трилион евро през първото тримесечие на 2025 г., достигайки най-високото си ниво от 2011 г. насам.

Растежът през последните три години отразява печалби както във финансовите, така и в нефинансовите активи. Макар че недвижимите имоти и други нефинансови активи продължават да доминират, съставът на богатството се е променил леко в полза на финансовите активи.

В началото на 2018 г., когато гръцката икономика започна да се възстановява, общото брутно богатство на домакинствата възлизаше на около 0,8 трилиона евро, като нефинансовите активи – главно недвижими имоти и бизнес капитал – съставляваха 73%, а финансовите активи – 27%. До 2025 г. общото богатство се е увеличило с повече от 200 милиарда евро, благодарение на поскъпването на активите и до известна степен на създаването на ново богатство, като делът на финансовите активи се е увеличил до 33 % от общото богатство.

Всички категории активи са поскъпнали, но финансовите активи са нараснали по-бързо от нефинансовите, което отразява подобрените кредитни рейтинги и възстановяването на инвестиционния рейтинг на Гърция. Бизнес финансовите активи отбелязаха най-голямо увеличение на дела си, следвани от взаимните фондове, облигациите и регистрираните акции, докато депозитите и продуктите за животозастраховане останаха относително стабилни.

За 90% от гръцките домакинства богатството остава силно концентрирано в недвижими имоти

– отражение на високия процент на собственост върху жилища в страната – допълнено от депозити и бизнес финансови активи.

Сред най-богатите 10% от домакинствата портфейлите с активи са по-диверсифицирани, като съотношението между нефинансовото и финансовото богатство се е понижило до 55% спрямо 45%, а финансовите инструменти като облигации, акции, взаимни фондове и животозастраховки представляват значителните 13% от общото богатство.

В цялата еврозона недвижимите имоти също доминират в богатството на домакинствата. За 90% от домакинствата имотите съставляват малко по-малко, отколкото в Гърция (69% спрямо 72%), докато за най-богатите 10% делът е сравним (46%). За разлика от Гърция, ролята на бизнес финансовите активи като цяло е ограничена извън най-богатите 10%.

Ръстът на богатството на домакинствата подчертава не само устойчивостта на гръцките домакинства, но и постепенната трансформация на активите в страната, като се балансират традиционните имоти с нарастващата експозиция към финансовите пазари.