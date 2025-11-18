Снайперисти в метрото: германската армия провежда учения за градска война в Берлин

Още по темата: Германия връща прегледите за наборна служба – всички мъже на 18 подлежат на проверка 13.11.2025 14:44

Германските въоръжени сили започнаха петдневно учение за градска война в Берлин, фокусирайки се върху бързото разгръщане и защитата на критичната инфраструктура в едно знаково събитие, пише Euronews.

Германските въоръжени сили започнаха петдневни учения за градска война в Берлин, като практикуваха сценарии за разгръщане при извънредни ситуации в столицата, след като ситуацията със сигурността в Европа се промени след руската инвазия в Украйна.

Гвардейският батальон на Бундесвера започна учението „Bollwerk Bärlin III” в неделя на няколко места, включително метростанция Jungfernheide, полицейското тренировъчно поле Ruhleben и бивш химически завод в Rüdersdorf.

Германската армия посочи, че пълномащабната война на Русия срещу Украйна налага повишена готовност за отбрана.

Учението за градски бой беше необходимо, тъй като тесните улици, високите сгради и метро тунелите в Берлин изискват специално обучение за бързо разгръщане, според военни представители.

Войниците тренираха сценарии за градски бой, осигуряване на критична инфраструктура, противодействие на саботажници и евакуация на ранени. Германските сили също така тренираха бой в тунели в станция Юнгфернхайде в ранните часове на вторник.

Охранителни екипи, включително снайперисти, заеха позиции по време на ученията, макар че за да се гарантира обществената безопасност, боеприпасите бяха заменени с халосни патрони.

„Гвардейският батальон изпълнява основната си мисия в Берлин в случай на отбрана“, заяви Бундесверът. „Всички дейности се извършват при строги мерки за сигурност и в координация с властите в Берлин.“