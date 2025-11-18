Как луксозните ваканционни имоти в Гърция определят тенденциите на пазара

Още по темата: В цяла област в Гърция свършват терените за строителство над 1000 кв.м 01.11.2025 20:22

Гърция води пазара на ваканционни имоти в условията на преход към интелигентни инвестиции

Чуждестранните купувачи показват ясна тенденция към по-луксозни ваканционни имоти в Гърция, като търсенето на имоти на цена над 600 000 евро се е утроило през тази година. Според нов пазарен анализ на Elxis–At Home in Greece, една от водещите агенции в страната за международни купувачи, интересът към луксозното строителство извежда сектора на нови висоти, пише To Vima.

Въпреки вече забележителното увеличение на цените, чуждестранното търсене остава стабилно. Купувачите продължават да считат, че Гърция предлага висока стойност и дългосрочен потенциал, което подтиква много от тях да търсят по-изискани имоти, които подобряват качеството им на живот.

През 2025 г. средната цена на новопостроена ваканционна недвижима собственост е достигнала 420 000 евро,

в сравнение с 360 000 евро през 2024 г. – 17% ръст, който не е понижил интереса от чужбина.

„Пазарът не е прегрял, а узрява“, казва Георгиос Гавриилидис, главен изпълнителен директор на Elxis. „Годишният ръст на цените от 8% до 10% е знак за дълбочина, устойчивост и нисък риск.“

Преходът към по-високия ценови диапазон е поразителен. Тази година 23,7% от чуждестранните купувачи – почти един на всеки четирима – избират жилища на стойност над 600 000 евро. През 2024 г. този дял е бил едва 7,9%. Гърция, която някога се считаше предимно за дестинация с изгодни цени, все повече се възприема като стабилен и надежден пазар.

Средният ценови сегмент, обхващащ имоти между 300 000 и 600 000 евро, съставлява 44% от покупките,

което е почти без промяна спрямо миналата година. Междувременно търсенето на по-достъпни имоти е спаднало до 32,2%, спрямо 36,8% през 2024 г.

Тази промяна се подкрепя от нарастващото предлагане на висококачествени проекти. В изказване на конференция за недвижими имоти Гавриилидис обясни, че Elxis работи в тясно сътрудничество с предприемачи, като използва строги критерии – гледка, уединение, достъпност от чужбина и близост до морето. Тези стандарти определят новите проекти, съобразени с очакванията на международните купувачи.

Имотите, които съчетават лично удоволствие, солидна възвръщаемост от наем и силен потенциал за препродажба, все повече определят темпото, преобразувайки както търсенето, така и бъдещото предлагане на развиващия се пазар на ваканционни имоти в Гърция.