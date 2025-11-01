В цяла област в Гърция свършват терените за строителство над 1000 кв.м

За решаването на проблема ще са нужни сериозни мерки

Големите парцели земя, налични и подходящи за изграждането на мащабни жилищни комплекси, са твърде оскъдни, за да помогнат за справяне със значителния дефицит, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Свободни парцели земя над 1000 квадратни метра се намират предимно в северните и източните предградия, тъй като според проучване на Prosperty те представляват приблизително една трета от продадената земя в тези райони.

За разлика от това, в южните предградия, в Пирея и в центъра на Атина, парцели за продажба с площ над 1000 кв.м. са далеч по-рядко срещани.

В най-голямото пристанище на страната има само 145 парцела земя с площ над 1000 кв.м., или 10% от общия брой, докато в центъра на града броят им също е много малък (158), представлявайки само 6% от общия брой налични парцели за продажба.

Очевидно е, че за решаването на проблема ще са нужни сериозни мерки за „освобождаване“ на неизползвани и изоставени сгради. Бивши фабрики или стари офис сгради с подходящ мащаб биха могли да бъдат преустроени в модерни жилищни комплекси.

В момента подобни проекти са малко, или поради бюрократични и градоустройствени пречки, или поради инвестиционната несигурност, създадена на пазара след премахването на строителните бонуси от Държавния съвет.

„Днес, на практика, законодателството е друг проблем“, казва Панайотис Неранцис, директор по планиране и развитие в Arbitrage Real Estate. Според казаното от него на неотдавнашната конференция за недвижими имоти Prodexpo 2025, „последователните намеси в регулациите за градско планиране след 2011 г. създадоха объркване и необходимост от непрекъснати корекции, кулминирайки в новия строителен кодекс, който на практика се превръща в съмнителен закон. Това се доказва от рязкото намаляване на издаването на нови разрешителни“, каза Неранцис, предупреждавайки, че „не можем да си позволим да оставим големи сгради извън пазара. Нуждаем се от законодателна рамка, която дава на пазара инструменти“.

Той също така отбеляза, че „е важно да се положат смели усилия за опростяване на строителните разпоредби“.