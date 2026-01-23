Рим си казва последно сбогом с Валентино - последния император на модата

Още по темата: Почина легендарният моден дизайнер Валентино 20.01.2026 06:31

Италия изпраща в последния му път един от най-великите модни дизайнери на всички времена.

Погребението на легендарния италиански дизайнер Валентино се състоя в базиликата "Санта Мария дели Анджели е дей Мартири" в Рим. Ковчегът беше посрещнат под нотите на "Лакримоза" на Моцарт, акомпаниран от членове на семейството. Вътре в църквата бяха подредени само бели цветя. Черно-бяла снимка на дизайнера беше поставена близо до ковчега.

Има цветя от София Лорен с надпис, който гласи: "Винаги в сърцето ми". Изпратени са още букети от семейство Армани, Лавиния Биаджоти, престолонаследниците на Норвегия и Националната модна камара. Топмоделът от 90-те Клаудия Шифър обаче избра една-единствена роза и то червена.

"Валентино, обичам да мисля за теб пред Господ, как жънеш плодовете на красотата, която си посял в толкова много житейски примери", беше казано в проповедта на Дон Пиетро Гуерини, който отслужи погребението на Валентино Гаравани, добавяйки, че "красотата спасява и създава мечти, които променят света".

В края на проповедта започна "Аве Мария" на Шуберт.

"Не бях планирал да говоря днес; все още не съм сигурен, че ще мога", откровен бе Върнън Брус Хоексема, последният спътник на Валентино, се разплака по време на изненадваща реч на погребението на Гаравани, говорейки на английски. Той беше човекът, с когото говорих, а не за когото", сподели той емоционално. "Това е, което ще ми липсва най-много в теб. Знам, че мнозина те обичаха, но това, което споделихме, беше само наше. Днес не се сбогувам, а ти благодаря", завърши на прощаване партньорът му.

Погребението на Валентино Гаравани завърши с дълги, емоционални аплодисменти от гостите. След това ковчегът беше изнесен под звуците на "Il nostro concerto" на Умберто Бинди.

След като гостите си тръгнаха, този път под звуците на "O mio Babbino Caro" от Джакомо Пучини, ковчегът на Валентино Гаравани беше положен в катафалката. Върху него беше поставена възглавница от бели рози. Тялото му ще бъде пренесено в гробището Фламинио-Прима Порта.

След два дни траур, в които около 10 000 души отдадоха почитта си, днес е денят на последното сбогом на последния император на модата, който почина на 19 януари на 93-годишна възраст.

На погребението присъстваха много международни знаменитости като Ан Хатауей и съпругът й Адам Шулман, Анна Уинтур, Сузи Менкес, Хамиш Боулс, Пиерпаоло Пичоли, Донатела Версаче, Мария Грация Киури, Том Форд, Ермано Шервино, Лавиния Биаджоти, Алесандро Микеле, Матео Марцото, Франсоа-Анри Пино, Рашид Мохамед Рашид, Рикардо Белини, Антоан Арно, Наталия Водянова и Елеонора Абанято.