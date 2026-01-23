Зеленски: Донбас ще бъде ключов въпрос, който ще бъде обсъден на тристранните преговори в Абу Даби

Представители на Украйна, САЩ и Русия ще обсъдят въпроса за Донбас, който в момента е ключов в мирните преговори, по време на преговорите в ОАЕ на 22 и 23 януари. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери, съобщава Интерфакс-Украйна.

"Въпросът за Донбас е ключов. Той ще бъде обсъден и ще бъде обсъден по начина, по който го виждат трите страни. В Абу Даби, днес и утре“, заяви Зеленски.

Той добави, че ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров го информира за напредъка на преговорите.

Първата тристранна среща на Украйна, САЩ и Русия ще се проведе в Обединените арабски емирства на 23 и 24 януари.

Зеленски обяви на 22 януари, че украинската делегация ще включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, ръководителя на президентската администрация Кирил Буданов, първия заместник-ръководителя на президентската администрация Сергий Кислица, ръководителя на фракцията "Слуга на народа“ Давид Арахамия и началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна Андрей Хнатов.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че от руска страна в срещата ще участват представители на ръководството на руското Министерство на отбраната, а делегацията ще бъде водена от началника на Главното разузнавателно управление (ГРУ) Игор Костюков. Според Ушаков страните ще обсъдят ''териториалния въпрос''.