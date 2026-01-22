Орбан към Зеленски: Колкото и да ми се подмазваш, няма да те подкрепя – притиснат си в ъгъла

„Колкото и да ми се подмазваш, няма да подкрепя твоите военни усилия. Аз съм свободен човек, а ти си притиснат в ъгъла“ - това написа унгарският премиер Виктор Орбан в отговор на президента на Украйна Володимир Зеленски, който по-рано в Давос заяви, че „всеки Виктор заслужава шамар“.

Ето цялата публикация на Орбан:

Скъпи Володимир,

Изглежда, че няма да се разберем. Аз съм свободен човек, който служи на унгарците. Ти си човек, притиснат в ъгъла, който вече четвърта година не може или не иска да сложи край на една война - въпреки че президентът на Съединените щати предоставя за това цялата необходима помощ.

Затова, колкото и да ми се подмазваш, ние и занапред няма да можем да подкрепим твоите военни усилия. Украинските хора, разбира се - независимо от подбраните ти обиди - могат да разчитат, че ще продължим да снабдяваме страната ти с електричество и гориво, както и че ще продължим да помагаме на бежанците, пристигащи от Украйна.

Останалото животът ще подреди, а всеки ще получи това, което му се полага.

Виктор