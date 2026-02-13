Трактори блокират Атина: гръцки фермери излизат на митинг

Още по темата: Гръцките фермери възобновяват протестите 05.02.2026 07:24

Производители от цяла Гърция се стичат в центъра на Атина, за да протестират срещу правителствената политика, заявявайки, че оцеляването им е заложено на карта, тъй като синдикатите се присъединяват и нарушенията на движението се разпространяват в столицата.

Фермерите и други производители от първичния сектор водят протеста си директно в сърцето на гръцката столица, като докарват трактори до центъра на Атина, за да изразят недоволството си от позицията на правителството по техните искания.

Представители на първичния производствен сектор на Гърция - фермери, животновъди, рибари и пчелари - се събират пред гръцкия парламент на площад Синтагма. Използвайки лични автомобили, автобуси и трактори, те пътуват до Атина за голям митинг, насрочен за 16:00 часа в петък, 13 февруари.

Решението им е в резултат на национално събрание, проведено миналата седмица в Никея, където те решиха да „изиграят последната си карта“. Фразата отразява усещането им, че това е последна ескалация след това, което те описват като разочарование от неотдавнашна среща с премиера в централата на правителството в Атина.

Както представители на сектора заявиха пред вестник To Vima, те не са получили конкретни ангажименти.

„Не получихме съществени отговори на това, което сложихме на масата за преговори. Казаха ни, че нашите въпроси ще бъдат разгледани, но нямаше конкретни предложения и график.“

Това, казват те, е ключова причина за промяна на формата на тяхната мобилизация - изоставяне на магистралните блокади, които бяха поддържали, и вместо това масово насочване към столицата.

Панхеленският комитет на блокадите - основният координиращ орган на протестите на фермерите, кръстен на пътните блокади, които традиционно поставят - призова обществеността да се яви на площад Синтагма в подкрепа. Според комитета хората в първичния сектор се борят ежедневно, за да останат активни в селските райони на Гърция.

Очаква се малък конвой от трактори от отдалечени региони да достигне Атина, въпреки че дългите разстояния и високите транспортни разходи обезкуражават по-голям брой хора от по-далечни райони.

Очаква се по-голямо участие от части от Централна Гърция, включително Кастро Войотиас, Афиднес, Аталанти и Тива.

Гръцките власти обявиха извънредни мерки за движение

поради митингите и движението на селскостопански превозни средства в града.

Ограниченията ще бъдат въвеждани постепенно от сутринта нататък, както в центъра на Атина, така и по главните пътища в по-широкия регион на Атика, в зависимост от развитието на условията.

Най-големите задръствания се очакват на основните входни точки за столицата, особено по магистралите, свързващи Атина с Коринт и Ламия, тъй като тракторите влизат в града.

В центъра на града се прогнозират задръствания по ключови артерии като улиците Стадиу, Панепистимиу и Академиас. Планирани са спирания на движението около площад Синтагма и близките булеварди, включително Амалиас и Василисис Софияс.

Панелинският комитет на блокадите призовава за масово участие, подчертавайки, че протестите продължават след 55 дни и нощи на пътните блокади, защото, според него, не са предложени реални решения на исканията, пряко свързани с оцеляването на производителите.

Решението за провеждане на митинг на трактори в Атина беше финализирано на националната среща в Никея. Демонстрантите също така сигнализираха за намерението си да останат на Синтагма през цялата нощ.

Комитетът призовава работници, специалисти, пенсионери и млади хора да застанат до производителите, като твърди, че проблемът засяга и потребителите. Както отбелязват, ниските цени, плащани на производителите, не се отразяват в крайните цени на рафтовете на супермаркетите.

Представители на синдикатите реагираха положително на призивите за „обща борба“, свързвайки мобилизацията на фермерите с противопоставянето им на нов законопроект за труда, който те описват като антиработнически.

Според представители на синдикатите, предложеното законодателство отслабва колективните трудови договори и ограничава основните трудови права. Те призовават за незабавното му оттегляне.

В тази рамка синдикатите също така настояват за силно участие в петъчния митинг в Атина, отбелязвайки, че протестът придобива по-широки измерения поради присъствието на фермерите в столицата.