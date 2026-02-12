На 1750 километра от границата: Украйна атакува рафинерия в Коми

Украински дронове удариха петролна рафинерия на „Лукойл“ в Ухта, Република Коми. Ръководителят на региона Ростислав Голдщейн съобщи за атаката, допълвайки, че на територията на завода е възникнал пожар. Той посочи, че няма пострадали хора.

„Вземат се всички необходими мерки за безопасност. Службите за спешна помощ работят в засилен режим. Ръководството на предприятията и организациите предприема необходимите мерки за гарантиране на безопасността на всички граждани и предотвратяване на потенциални рискове“, написа Голдщейн в "Телеграм".

„Дронове с голям обсег от Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ са нанесли удари по нефтопреработвателната фабрика „Ухта“, разположена в република Коми, на 1750 километра от нашата граница“, потвърди Службата за сигурност на Украйна.

Потребители в интернет публикуваха кадри на удара, показващи огромен стълб черен дим, издигащ се над рафинерията. Съобщава се, че атаката е извършена от дронове клас „Лютий“. Засегнати са две инсталации за дестилация на петрол.

Властите са евакуирали служителите на фабриката, както и местния търговски център „Ярмарка“. Росавиация съобщи за затварянето на летище Ухта. Местни сайтове съобщиха, че някои образователни институции и организации в града са евакуирани. Кметът Марина Метельова призова жителите „да не се паникьосват“.

Това е втората атака срещу рафинерията, която играе жизненоважна роля в снабдяването с гориво на северните региони на Русия, от август 2025 г. насам. Тя е собственост на „Лукойл“ и преработва приблизително 4,2 милиона тона петрол годишно.