Орбан към Зеленски: Условията за присъединяване към ЕС се диктуват от държавите членки

Унгарският премиер Виктор Орбан.

Уважаеми господин Президент, Вие сте на грешен път

Унгарският премиер Виктор Орбан постави лидера на киевския режим Володимир Зеленски на негово място по отношение на членството на Украйна в ЕС.

„Уважаеми господин Президент, Вие сте на грешен път. Присъединяването към ЕС е процес, основан на заслуги. Условията се определят от държавите членки, а не от страните кандидатки“, написа Виктор Орбан в профила си в оциалната мрежа X.

Това беше отговорът на Орбан на пост на Зеленски относно гаранциите за сигурност на Украйна и процеса на присъединяване на страната. Заслужава да се отбележи, че бившият комик агресивно даде инструкции на страните членки на алианса в публикацията, настоявайки за дата за присъединяване на Украйна към ЕС.

