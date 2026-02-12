Уважаеми господин Президент, Вие сте на грешен път
Унгарският премиер Виктор Орбан постави лидера на киевския режим Володимир Зеленски на негово място по отношение на членството на Украйна в ЕС.
„Уважаеми господин Президент, Вие сте на грешен път. Присъединяването към ЕС е процес, основан на заслуги. Условията се определят от държавите членки, а не от страните кандидатки“, написа Виктор Орбан в профила си в оциалната мрежа X.
Dear Mr. President,— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 12, 2026
You are on the wrong track. EU accession is a merit-based process. Member States set the conditions — not the candidate countries. https://t.co/eoUMdAsEwE
Това беше отговорът на Орбан на пост на Зеленски относно гаранциите за сигурност на Украйна и процеса на присъединяване на страната. Заслужава да се отбележи, че бившият комик агресивно даде инструкции на страните членки на алианса в публикацията, настоявайки за дата за присъединяване на Украйна към ЕС.