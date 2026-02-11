Мадрид премина границата от 75 000 собственици с три жилища

Още по темата: Испания губи над 33 000 жилища за една година 29.01.2026 14:49

Има над 500, които достигат 50

В Мадрид, където младите хора отчаяно се борят да станат независими, а семействата са в капан заради скочилите цени на жилищата, се наблюдава контраст: през 2026 г. е преминат прагът от 75 000 собственици на три жилища в региона; над 10 000 имат поне 10; а 517 са натрупали до 50. Това става ясно от база данни, изготвена за El Pais от Министерството на финансите на Испания с данни от кадастъра, където едно и също жилище може да има няколко собственици, поради което има по-малко жилища, отколкото собственици, и която показва, че в региона има впечатляваща концентрация на големи собственици на жилища, независимо дали са физически лица, фондове или компании, което се отразява на цените на наемите и покупко-продажбите. Следователно, законът на по-силния се налага. Нищо не предвещава, че това ще се промени: докато повече от половината от баскското население вече живее в райони, където цената на наемите е ограничена от закона, правителството на Исабел Диас Аюсо отказва да я ограничи в столицата.

„Днес недвижимите имоти се възприемат като по-сигурна и доходна инвестиция от други продукти, дори и когато имотът остава празен“, посочва Виктор Паломо, адвокат, експерт по жилищни въпроси в Центъра за консултации и социални проучвания (CAES), кантора, специализирана в защитата на уязвими наематели, в която работи и адвокатката Алехандра Хасинто, бивш говорител на Podemos в Асамблеята. „Въпреки че фондовете не притежават по-голямата част от жилищния фонд, техният модел на управление се е разпространил“.

Отпечатъкът на големите собственици е налице в цялата област. Ако град Мадрид е лидер във всички категории, в Алкобендас има 18 собственици на до 50 жилища, в Парла – 15, в Гетафе – 13, а в Лас Росас – 12. Освен това, над 50 жилища има 16 собственици в Алкала де Енарес, 14 в Мостолес и 13 във Валдеморо.

От север на юг и от изток на запад концентрацията на жилища постепенно се разширява във всички категории в сравнение със същите данни от 2024 г. Докато броят на собствениците на 25, 50 или повече от 50 жилища почти не се е променил оттогава, броят на тези, които притежават повече от пет, 10 или 15, е нараснал със стотици нови собственици. Следователно, феноменът не спира. Той се разраства. Расте. Има бизнес. В резултат на това, броят на собствениците на между три и над 50 жилища е нараснал с повече от 2700 между 2024 и 2026 г.

„От известно време насам ние твърдим, че проблемът не са големите фондове, а хилядите средни инвеститори, които натрупват жилища като финансови активи, следвайки същата логика“, отговаря говорител на Sindicato de Inquilinas (Синдикат на наемателите), организация, създадена през 2017 г. с цел да защитава хората, които живеят под наем. „Когато броят на собствениците с няколко жилища се увеличава, наемите се управляват все повече като бизнес, а не като начин за достъп до справедливо и стабилно жилище“, смята той. „За хората, които живеят под наем, това се превръща в по-малко място за преговори, повече увеличения на цените, повече принудителна ротация и по-голяма несигурност по отношение на жилището“, казват те.

Според Карлос Мазо, специалист по недвижими имоти, в сегмента на високия клас – особено сред латиноамериканските инвеститори, които купуват в престижни райони на Мадрид – не е обичайно да се срещат големи чуждестранни мултисобственици с десетки жилища. „Много рядко се случва индивидуален инвеститор да купи повече от един или два апартамента в квартали като Саламанка“, посочва Мазо, съдружник в строителната компания Logika European Partners, относно VIP зоната на столицата.