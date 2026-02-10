Европа поема от САЩ трите съвместни командвания на НАТО

За пръв път източноевропейска държава застава на чело

Страните от НАТО се споразумяха за преразпределение на отговорностите в рамките на командната структура на алианса, като европейските съюзници ще поемат по-значителна роля в командната структура, съобщи централата на организацията в Брюксел във вторник.

По-конкретно, трите Съвместни командвания на силите, които ръководят на оперативно ниво при кризи и конфликти, ще бъдат ръководени от европейци.

Според прессъобщението, промените са „част от преминаване към по-справедливо разпределение на отговорностите в рамките на НАТО, като европейските съюзници поемат по-голяма лидерска роля в командната структура на НАТО“. САЩ запазват ролята на Върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа.

Великобритания ще поеме командването на Съвместното командване на силите в Норфолк (САЩ), а Италия - на Съвместното командване в Неапол, което в момента се ръководи от САЩ. Германия и Полша ще ръководят съвместно и на ротационен принцип Съвместното командване на силите в Брунсум (Нидерландия), съобщава щабквартирата на НАТО.

„В резултат на това и трите Съвместни командвания на силите , които осигуряват оперативно ръководство при кризи и конфликти, ще бъдат ръководени от европейци. Съединените щати ще ръководят трите компонентни командвания - на флота, военновъздушните и сухопътните сили", се отбелязва в прессъобщението.

Шестте оперативни командвания са част от голямото стратегическо командване на операциите на Алианса, базирано в Белгия.

От централата на организацията уточняват, че „тези промени ще бъдат въведени постепенно през следващите години в съответствие със съществуващия график за ротация на персонала“.