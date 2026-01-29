Испания губи над 33 000 жилища за една година

Още по темата: Испания с радикални мерки срещу високите наеми 13.01.2026 13:37

Търсещите под наем трябва да се състезават със средно 135 заинтересовани за всяка обява

Наемането на апартамент в Испания вече не е само скъпо, но и все по-трудно. През 2025 г. страната загуби 33 418 жилища, които са на разположение за дългосрочно наемане, спад от 4,7% спрямо предходната година, което още повече стеснява и без това напрегнатия пазар. Междувременно тези, които търсят жилище под наем, дори и да имат пари, трябва да се състезават със средно 135 заинтересовани лица за всяка обява. Тези данни са от Барометъра на наемите за четвъртото тримесечие на 2025 г., изготвен от Обсерваторията за наемите, съобщава El Mundo.

Въпреки че темпът на спада се е забавил в сравнение с над 95 000 имота, които са били загубени през 2024 г., „това забавяне не трябва да се бърка с възстановяване“, предупреждава документът. „То е и ще бъде недостатъчно, за да покрие основния проблем“, защото броят на жилищата продължава да спада постоянно и да се концентрира в големите градски центрове. Освен това структурни фактори като затрудненията при достъпа до покупка, бумът на едночленните домакинства и навлизането на младите хора на пазара на труда „поддържат баланса ясно наклонен към недостиг“.

Барселона е начело по загуба на предлагане с 11 594 по-малко имота, което представлява 34,7 % от общия спад в Испания. Това е част от 271-те (90 % от територията) общини в Каталуния, обявени за зона с напрежение, които първи ще приложат мярката през 2023 г. с цел да ограничат цените. Данните обаче показват, че това е най-скъпото място за живеене, със средна цена от 1652 евро и натиск от 462 заинтересовани за жилище.

„Това показва, че контролът върху цените не е забавил интереса, а значително е намалил наличните опции“, обяснява докладът, изготвен от Фондацията за сигурен наем. Подобна ситуация се наблюдава и в останалите общини, официално обявени в четири автономни области, като Виская (-25,37%) и Гипускоа (-23,30%), и двете в Страната на баските, където цените остават над 1300 евро.

Що се отнася до цената, Испания затваря 2025 г. с 1184 евро, което представлява годишен ръст от 5,9% в сравнение с 1187 евро през 2024 г. Това представлява забавяне в сравнение с увеличението от миналата година -11,3% спрямо 2023 г., но Барометърът приписва тази тенденция на „ограничената платежоспособност на наемателите”, които вече отделят почти 40% от доходите си за наем в провинции като Мадрид или Барселона, като броят на хората на договор е нараснал над 2,5.