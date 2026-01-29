Хърватия няма да се присъедини към „Съвета за мир“ на Тръмп

Още по темата: Доналд Тръмп иска да разшири мисията на своя Съвет за мир до глобална 20.01.2026 17:41

Тръмп заяви миналата седмица, че очаква над 50 държави да се присъединят към инициативата, която изглежда като предизвикателство към традиционната роля на Съвета за сигурност на ООН в разрешаването на международни конфликти.

Хърватия няма да се присъедини към „Съвета за мир“ на американския президент Доналд Тръмп, заяви в сряда премиерът на балканската страна Андрей Пленкович, без да посочи конкретни причини за това решение.

„След задълбочен анализ позицията на правителството... е, че в този момент Хърватия няма да се присъедини към „Съвета за мир“ по редица причини“, заяви Пленкович пред репортери, съобщава Euronews.

Премиерът заяви, че ще разясни причините за решението по-късно.

По-рано този месец правителството заяви, че страната членка на Европейския съюз е била поканена да се присъедини към новата международна институция на Тръмп.

Пленкович заяви, че Хърватия чака, докато ЕС хармонизира своите виждания, като „оценява правните и други аспекти на предложението“.

В сряда той обсъди въпроса с президента Зоран Миланович, като последният заяви, че поканата трябва да бъде разгледана от Съвета за национална сигурност.

Тръмп стартира инициативата си „Съвет за мир“ на Световния икономически форум в Давос миналата седмица, а на сцената към него се присъединиха лидери и официални лица от 19-те страни, които се съгласиха да подпишат учредителния устав.

Тръмп заяви миналата седмица, че очаква да се присъединят повече от 50 страни, което изглежда като предизвикателство към традиционната роля на Съвета за сигурност на ООН в разрешаването на международни конфликти.