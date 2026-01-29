Здравна тревога в Северна Гърция: затворени училища заради туберкулоза

Още по темата: Гърция се бори с вълна от тежки случаи на грип и Covid 14.01.2026 08:46

Двете училища се намират в община Касаветия

Две средни училища в Северна Гърция за непълнолетни правонарушители ще останат затворени до края на седмицата поради десетки положителни резултати за излагане на туберкулозен микроб, като са открити 35 случая от 124 проведени кожни тестове за туберкулоза (Манту), съобщава To Vima.

Двете училища се намират в община Касаветия в префектура Халкидики, източно от Солун.

Тридесет и четири от 35-те положителни теста за туберкулоза са свързани с ученици в училищата, като един пазач също е дал положителен тест.

Според съобщенията, преподавателите в училищата са поискали незабавни мерки, предвид факта, че преподават в други училища.

Положителните резултати показват, че лицата са били изложени на туберкулозния микроб и ще са необходими още тестове, евентуално включително рентгенова снимка.