Гърция се бори с вълна от тежки случаи на грип и Covid

Симптомите на най-новия агресивен грипен щам приличат на тези на Covid-19

В цяла Гърция се отчита рязко увеличение на тежките случаи на грип и хоспитализации, като експертите предупреждават, че вълната вероятно ще продължи и през пролетта. Увеличението се дължи на силно заразния щам на грип А, известен като щам К, както и на новото увеличение на случаите на Covid-19, пише To Vima.

Матина Пагони, председател на Асоциацията на лекарите в болниците в Атина и Пирея (EINAP), потвърди, че епидемията от грип А се е засилила по време на коледните празници и продължава оттогава.

Тя заяви, че щам К, подвид на грип А (H3N2), в момента е доминиращият вариант и е отговорен за по-голямата част от настоящите инфекции.

Болничните постъпвания, свързани с този щам, се увеличават, предупреди Пагони, като отбеляза бързото му разпространение.

„Той се разпространява много бързо. Ето защо видяхме толкова много случаи. По време на празниците хората се събираха и общуваха повече“, каза тя в интервю за Alpha TV.

В същото време инфекциите с коронавирус също се увеличават, което добавя натиск върху здравната система.

Пагони подчерта важността на ваксинацията, особено за уязвимите групи като възрастните хора и малките деца, като каза, че ваксините помагат за намаляване на тежестта на симптомите и ускоряват възстановяването.

Тя също така предупреди, че симптомите на новия грипен щам могат да приличат много на тези на Covid-19, което води до объркване сред пациентите.

Симптомите на щама „К“ (подвид H3N2), известен също като „супер грип“, включват:

– внезапна треска и студени тръпки

– мускулни и телесни болки

– главоболие

– умора

– суха кашлица, болки в гърлото, запушен нос, хрема

– повръщане и диария (по-често при деца)

Здравните експерти съветват да се потърси лекарска помощ, ако симптомите се влошат или включват задух, болки в гърдите, продължително замайване, объркване, дехидратация или ако пациентът има съпътстващи хронични заболявания.