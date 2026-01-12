Гърция въвежда болнични за фрийлансъри: какво се променя

Земеделските производители не са застраховани нито за болест, нито за трудови злополуки

В една от най-значимите социални интервенции през последните години, Министерството на труда на Гърция се насочва към разширяване на обезщетенията за болест за самонаетите лица, запълвайки дългогодишна празнина в системата за социално осигуряване, която засяга стотици хиляди фрийлансъри, самонаети лица и фермери, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Ако промяната бъде въведена, тя ще доближи Гърция и Единната система за социално осигуряване (EFKA) до европейските практики и ще отбележи първия път, в който заболяването ще се третира като осигурителен риск за всички, независимо от формата на заетост.

Въпреки сливането на всички фондове за социално осигуряване в рамките на EFKA, режимът на обезщетенията за болест – както и редица важни обезщетения – остава силно неравнопоставен.

Служителите в частния сектор получават покритие,

с участие както от работодателя, така и от EFKA, като след първия месец на заболяване доходът им е ограничен до 50% от дневната им заплата. Служителите в публичния сектор получават 100% от заплатата си, с покритие от работодателя, докато специалните категории се ползват с пълно покритие от EFKA.

От друга страна, самонаетите лица са почти изцяло извън системата. Свободно заетите лица нямат право на обезщетения за болест, земеделските производители не са застраховани нито за болест, нито за трудови злополуки, докато инженерите, лекарите и адвокатите също са лишени от обезщетения, с малки изключения. Следователно над 1,3 милиона осигурени лица нямат защита на доходите в случай на сериозно заболяване.

Гръцката особеност е още по-изразена в сравнение с ЕС, тъй като в повечето европейски страни обезщетението за болест започва да се изплаща от първия или втория ден, покрива от 60% до 100% от доходите и може да продължи от шест месеца до три години.

Министерството на труда проучва различни сценарии, като общият знаменател е целенасоченото и фискално контролирано разширяване на обезщетението. Преобладаващият подход предвижда отпускане на обезщетение за болест на всички самонаети лица от 31-ия ден на неработоспособност, въз основа на условната дневна заплата за осигурителния клас и след становище на здравна комисия.