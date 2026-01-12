След инцидента в Скопие: МВнР на РС Македония осъди нападението срещу българското посолство

От полицията съобщиха, че се предприемат мерки

Министерство на външните работи (МВнР) на РС Македония осъди инцидента, при който неизвестно лице счупи стъклото на сградата, в която се помещава посолството на Република България в Скопие, съобщава „Нова Македония”.

Министерството на вътрешните работи съобщи по-рано, че инцидентът е записан чрез видеонаблюдението на посолството, като служител по сигурността е съобщил, че човек е повредил стъклото на входната врата на обекта.

От полицията съобщиха, че се предприемат мерки за установяване на самоличността на извършителя и за пълно документиране на събитието.

Междувременно, българското Министерство на външните работи реагира остро, определяйки инцидента като недопустимо нападение срещу дипломатическа мисия и сериозно нарушение на международните норми.

Те поискаха бързо и ефикасно разследване от София, както и гаранции за сигурността на дипломатическата си мисия в Скопие, обявявайки, че ще следят отблизо развитието на случая.