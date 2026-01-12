Никос Дендиас: Гърция исторически е разчитала на гражданска армия

Още по темата: Никос Дендиас: Гърция ще започне да обсъжда придобиването на нови подводници 01.07.2025 12:16

Гърция ще има най-силната армия, която някога е имала, до 2030 г.

Гърция ще има най-силната армия, която някога е имала, до 2030 г. Гърция исторически е разчитала на гражданска армия. Това обаче предполага, че държавата осигурява сериозна, модерна военна подготовка. Настоящата практика за обучение на войници само с определени пехотни оръжия отстъпва място на по-модерен подход. Днешните наборници трябва да са запознати с усъвършенствани средства като дронове, системи за борба с дронове, комуникационни системи и анализ на данни, за да могат да оцелеят и да действат ефективно на съвременно бойно поле. Това каза в интервю за Kathimerini министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас.

„В същото време продължителността на основното обучение и финансовото възнаграждение се увеличават, а в процеса на обучение се интегрира обучение през целия живот. Наборниците ще придобият умения, полезни за обществото и за професионалната им кариера. Резервните сили също се преструктурират, с редовно оперативно обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията, с цел изграждане на сила от 150 000 активни резервисти, способни да подкрепят смислено националната доктрина за възпиране”, добави Дендиас.

По думите му, връзката между Гърция и Съединените щати е стратегическа, стабилна и трайна. Тя не се определя от обстоятелствата. Актуализираното Споразумение за взаимно сътрудничество в областта на отбраната (MDCA), което носи моя подпис, е политически избор със стратегическа дълбочина.

„Личните заяждания от турски официални лица всъщност не са насочени към мен, като индивид. Те се стремят да заглушат артикулацията на твърдите и дългогодишни позиции на Гръцката република. Изразявам тези позиции в институционалното си качество, а не като лични възгледи. Гърция не заплашва никого. Тя не се стреми към преразглеждане на договорите. Не е отправяла заплаха за война. Но тя не може – и няма – да се откаже от ангажимента си към международното право, морското право и конституционно задължителния зачитане на нейния суверенитет и суверенни права. Никой не може да ни наложи мълчание по тези въпроси. Нито пък, разбира се, Гърция може да позволи на друга държава да определя средствата, чрез които ще защитава части от територията си, които са изрично застрашени. Диалогът е от съществено значение, но не може да се провежда при такива условия, със заплахи и ревизионизъм. Това не представлява „твърда“ позиция. Това е единствената сериозна и реалистична основа за съществено и продуктивно взаимодействие. Всеки друг подход може да насърчи илюзията в Турция, че може да наложи позициите си на Гърция чрез сплашване”, добави той.

По думите му, гръцкият военноморски флот се укрепва в рамките на новата доктрина за възпиране.

„Неговите съвременни основни подразделения се освобождават от изключително териториална роля. На военноморските сили се дава способността да действат като сила за възпиране и мир в по-широкото морско пространство на Източното Средиземноморие. Новите кораби, като фрегатите „Белхара“ и „Бергамини“, предлагат подобрена оперативна гъвкавост и стратегически обхват, засилвайки цялостния възпиращ капацитет на страната. Чрез участието си в „Ахиловия щит“ ​​военноморските сили стават част от единна, съвместна отбранителна архитектура, която също така укрепва сигурността в Егейско море. Ще го кажа отново, защото това е национално постижение: Благодарение предимно на приноса на гръцките мъже и жени, до 2030 г. ще имаме най-силните въоръжени сили, които елинизмът някога е имал”, каза още Никос Дендиас.