Орбан: Даването на 800 милиарда евро на Украйна ще доведе Европа до икономически колапс

Автор: Труд онлайн
Европа
Унгарският премиер Виктор Орбан.

Удовлетворяването на искането на Украйна за 800 милиарда евро през следващите 10 години ще отслаби Европа и ще доведе до икономически колапс. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това на 10-ти.

 „Украйна изисква 800 милиарда евро през следващото десетилетие, без да се броят военните разходи. Отказваме! Този път отслабва Европа и я води до икономически колапс“, се казва в публикацията.

На 10 януари, по време на речта си пред управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, премиерът потвърди , че правителството му няма да финансира Украйна, тъй като това би изисквало Унгария да се откаже от много социални програми, включително повишаване на минималната работна заплата, изплащане на 14-та пенсия и подкрепа на млади семейства.

На 3 януари украинският вицепремиер Тарас Качка обяви споразумение с представители на ЕС за отпускане на „глобален пакет от помощи“ за Киев на обща стойност 800 милиарда долара за 10 години. Според украинските власти това трябва да стане част от т. нар. мирен план, който те представиха на 24 декември на преговори в Съединените щати.

