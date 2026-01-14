Напрежение в Егейско море: Турски F-16 нарушиха пет пъти гръцкото въздушно пространство

Още по темата: Напрежението между Гърция и Турция в Егейско море се засилва 18.09.2025 12:21

Не са докладвани сблъсъци

В централната и югоизточната част на Егейско море беше съобщено за нов кръг нарушения на правилата на FIR на Атина и дори нарушения на националното въздушно пространство от общо четири турски изтребителя.

Според съобщение на гръцкия генерален щаб, две формации (2X2), съставени от F-16, са били идентифицирани като нарушители. Освен това, турски дрон също е бил засечен да нарушава правилата на FIR Атина и гръцкото въздушно пространство, съобщава To Vima.

Не са докладвани сблъсъци, когато самолетите са били идентифицирани и ескортирани извън зоната от гръцки военни самолети, в съответствие с международните правила и постоянната политика на Атина.

Подобни случаи са били редки през последните две години, макар и да не са напълно отсъствали.