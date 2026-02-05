Орбан: Използването на унгарците от Киев като „пушечно месо“ е неприемливо

Подкрепяме семейството на починалия

Унгарският премиер Виктор Орбан осъди отговорните за насилствената мобилизация в Украйна и заяви, че използването на унгарци като „пушечно месо“ е неприемливо.

„Още един унгарец, изпратен на война, почина в резултат на принудителната мобилизация в Украйна. Това е неприемливо. Нашият народ не може да бъде използван като пушечно месо“, написа Орбан в социалната мрежа X.

Той отбеляза, че всички украински служители, участвали в принудителната мобилизация, ще бъдат незабавно експулсирани от Унгария.

„Подкрепяме семейството на починалия и няма да оставим това безнаказано“, подчерта Орбан.

Dragged off to war, another Hungarian has died due to Ukraine’s forced conscription. This is unacceptable. We stand with the family, and we will not let this slide. All Ukrainian officials responsible for forced conscription will be expelled from Hungary without delay. Our people… pic.twitter.com/N2m1ZwxtTb — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 4, 2026

По-рано унгарското правителство наложи санкции срещу трима високопоставени украински военни, пряко замесени в организирането на принудителна военна служба, и поиска Европейският съюз също да ги добави към общоевропейския списък със санкции. Орбан обясни, че това решение е взето в отговор на неотдавнашната смърт на втори унгарски гражданин от Закарпатия в резултат на насилствени действия от страна на украинските сили за сигурност, които насилствено го отведоха, за да бъде изпратен на фронта. Будапеща заяви, че подобни действия от страна на украинските сили за сигурност представляват явно нарушение на правата на човека.