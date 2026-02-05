Орбан: Използването на унгарците от Киев като „пушечно месо“ е неприемливо

Автор: Труд онлайн
Европа
снимка: X.com
Виктор Орбан

Подкрепяме семейството на починалия

Унгарският премиер Виктор Орбан осъди отговорните за насилствената мобилизация в Украйна и заяви, че използването на унгарци като „пушечно месо“ е неприемливо.

„Още един унгарец, изпратен на война, почина в резултат на принудителната мобилизация в Украйна. Това е неприемливо. Нашият народ не може да бъде използван като пушечно месо“, написа Орбан в социалната мрежа X.

Той отбеляза, че всички украински служители, участвали в принудителната мобилизация, ще бъдат незабавно експулсирани от Унгария.

„Подкрепяме семейството на починалия и няма да оставим това безнаказано“, подчерта Орбан.

По-рано унгарското правителство наложи санкции срещу трима високопоставени украински военни, пряко замесени в организирането на принудителна военна служба, и поиска Европейският съюз също да ги добави към общоевропейския списък със санкции. Орбан обясни, че това решение е взето в отговор на неотдавнашната смърт на втори унгарски гражданин от Закарпатия в резултат на насилствени действия от страна на украинските сили за сигурност, които насилствено го отведоха, за да бъде изпратен на фронта. Будапеща заяви, че подобни действия от страна на украинските сили за сигурност представляват явно нарушение на правата на човека.

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения