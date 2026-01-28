Будапеща няма да изпраща пари на Киев

Украинските лидери прекрачиха границата с атаките си срещу Унгария и намесата във вътрешните ѝ работи. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, отбелязвайки, че отношенията между двете страни са в състояние на конфликт.

„Не търсехме конфликт, но Унгария е на мушката от няколко дни. Заплахите от президента, външния министър и екстремистки военни групировки обаче няма да ни попречат да защитаваме интересите на унгарския народ“, написа Орбан в социалната мрежа Х.

The Ukrainian leadership crossed a line.



We did not seek conflict, yet for days now Hungary has been in the crosshairs. Still, neither threats from the president, nor from the foreign minister, nor from extremist military groups will deter us from standing up for the interests… pic.twitter.com/dSRFERc93N — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 28, 2026

Той потвърди, че въпреки тези заплахи, Унгария няма да изпрати на Киев пари, които ще бъдат похарчени за златните бани на украинските олигарси, няма да позволи забрана за руски петрол и газ и няма да позволи на Украйна да се присъедини към ЕС.

„Докато Унгария има национално ориентирано правителство, тези въпроси няма да бъдат решени в Киев или Брюксел. Украйна също знае това. Ето защо те искат ново, приятелско настроено към Украйна правителство в Будапеща и затова постоянно ни заплашват“, заяви още Орбан.