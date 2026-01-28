Гърция дава нов тласък на вноса на чуждестранни работници

Пет агенции съвместно критикуваха изискването

Министерството на миграцията на Гърция предлага законодателство, което позволява на агенциите за временна заетост директно да наемат и разпределят места за работа на чуждестранни работници, което бележи значителна промяна в политиката на пазара на труда, пиеше електронното издание на в. Kathimerini.

Проектът на закона има за цел да рационализира набирането на работници от страни извън ЕС, като се справи с острия недостиг на работна ръка в секторите на селското стопанство, хотелиерството, строителството и производството. Гърция в момента одобрява над 80 000 позиции годишно за чуждестранни работници, въпреки че само 40-50% се запълват поради бюрократични забавяния и затруднения при обработката на визи.

Вангелис Канелопулос, чиято фирма за човешки ресурси е специализирана в набирането на персонал от Индия, Непал и Виетнам, планира да създаде агенция за временна заетост съгласно новата рамка.

„Набирането на персонал е единственият начин да се покрият нуждите“, каза той.

Предложението би позволило на приблизително 30 лицензирани агенции за временна заетост, които в момента управляват 100 000 работници с оборот от 500 милиона евро, да разширят значително дейността си. Тези фирми биха се занимавали с административни задачи, включително данъчна регистрация, изплащане на заплати и настаняване на чуждестранни служители.

Изискването на министерството обаче участващите агенции да поддържат акционерен капитал от 2 милиона евро предизвика противоречия. Никос Папаламбру, главен изпълнителен директор на Ingroup, отбеляза, че само две компании отговарят на този праг, предупреждавайки за олигополни условия.

Пет агенции съвместно критикуваха изискването в писмените предложения за обществено обсъждане, наричайки го „специално разпоредба, която нарушава принципа на равенство“ и нарушава конкуренцията чрез протекционистки мерки.

Министерството защити капиталовото изискване, като гарантира, че ще участват само субекти, демонстриращи „висока степен на доверие и надеждност“, но добави, че преглежда обратната връзка от консултацията.

Експерти от индустрията подчертават, че подходящите интеграционни услуги са от съществено значение, включително превод на протоколи за безопасност и осигуряване на англоговорящи ръководители на екипи. Христос Ойкономидис, съветник с двадесетгодишен опит в управлението на работници от региона на Персийския залив, подчерта необходимостта от промяна на философията за набиране на персонал, от която чуждестранната работна ръка да се разглежда само като необходима за запълване на празнини.